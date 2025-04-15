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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:32
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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
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        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

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