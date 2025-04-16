Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bulut, ziyarette çocuklara oyuncak hediye etti.

Çocukların yüzlerinde oluşan tebessümün kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Bulut, "Küçük kalplerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olabilmek tarif edilemez bir duygu. Tüm evlatlarımıza acil şifalar, fedakar sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum." dedi.