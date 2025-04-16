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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:50
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

        Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Bulut, ziyarette çocuklara oyuncak hediye etti.

        Çocukların yüzlerinde oluşan tebessümün kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Bulut, "Küçük kalplerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olabilmek tarif edilemez bir duygu. Tüm evlatlarımıza acil şifalar, fedakar sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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