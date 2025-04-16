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        Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenlendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:16
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        Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenlendi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" başladı.

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin talimatıyla düzenlenen turnuvaya il genelinde şampiyon olan Ramazan Yaman Huzurevi, Kepirtepe Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Şaban Öğünç Ortaokulu bocce takımları katıldı.

        Turnuva, 2 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.

        Yüce, programda yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya önem verdiklerini söyledi.

        Turnuvada huzurevi sakinleri ile öğrencilerin bir araya geldiğini ifade eden Yüce, "Turnuvaya katılan takımlarımız 6 maç yapacak. Bunun neticesinde de birinci olan takımımız ilçemizin şampiyonu olacak. Çocuklarımıza ve yetişkin gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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