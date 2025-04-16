Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:38 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Vali Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Senin Gözünden Kırklareli" yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci Nisanur Arkan, ikinci Nilsu Hızır, üçüncü Pelin Kuter ile mansiyon kategorisinde birinci Ecrin Melek Yanar, Naz Irmak Bölükçü ile Ada Pehlivan'ı makamında kabul etti.

        Öğrencilerin yaptığı resimleri inceleyen Turan, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Vali Turan, ziyaretin ardından öğrencilere ödülleri takdim etti.

        Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile öğretmenlerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenle...
        Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenle...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret...
        Kırklareli Valisi Turan "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" çalışmalarını...
        Kırklareli Valisi Turan "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" çalışmalarını...
        Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan ve petek dağıtıldı
        Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan ve petek dağıtıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa