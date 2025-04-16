Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Vali Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Senin Gözünden Kırklareli" yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci Nisanur Arkan, ikinci Nilsu Hızır, üçüncü Pelin Kuter ile mansiyon kategorisinde birinci Ecrin Melek Yanar, Naz Irmak Bölükçü ile Ada Pehlivan'ı makamında kabul etti.

Öğrencilerin yaptığı resimleri inceleyen Turan, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Turan, ziyaretin ardından öğrencilere ödülleri takdim etti.

Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile öğretmenlerde bulundu.