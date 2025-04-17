Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turizmin çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

        Kentin turizm açısından çok zengin olduğunu ifade eden Turan, bu zenginliklerin tanıtılması için çalıştıklarını kaydetti.

        Turan daha sonra Şen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan vekili Prof Dr. Cevdet Altunel, Trakya Turizm Derneği Başkanı Salim Aras ile sektör temsilcileri yer aldı.

        - Vali Turan'dan İl Göç Müdürlüğüne ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Turan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Göç İdaresi Başkanlığının 12. kuruluş yıldönümünü kutlayan Turan, Güreş ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde

        Benzer Haberler

        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan'dan rektör Ak'a ziyaret
        Kırklareli Valisi Turan'dan rektör Ak'a ziyaret
        Japon deprem uzmanı Moriwaki, Kırklareli'nde "14. Kariyer Günleri" etkinliğ...
        Japon deprem uzmanı Moriwaki, Kırklareli'nde "14. Kariyer Günleri" etkinliğ...
        Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri veril...
        Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri veril...
        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenle...
        Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenle...