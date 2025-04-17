Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turizmin çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Kentin turizm açısından çok zengin olduğunu ifade eden Turan, bu zenginliklerin tanıtılması için çalıştıklarını kaydetti.

Turan daha sonra Şen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan vekili Prof Dr. Cevdet Altunel, Trakya Turizm Derneği Başkanı Salim Aras ile sektör temsilcileri yer aldı.

- Vali Turan'dan İl Göç Müdürlüğüne ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Turan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Göç İdaresi Başkanlığının 12. kuruluş yıldönümünü kutlayan Turan, Güreş ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.