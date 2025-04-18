Kırklareli'nde üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden tüm üreticilerin yararlanmasını öneren Karaca, desteklerin üreticilerin ekonomilerine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade eden Karaca, üreticilere bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen programda üreticilere fideleri teslim etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı.

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