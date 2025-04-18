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        Kırklareli'nde üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:29
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        Kırklareli'nde üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen programda üreticilere fideleri teslim etti.

        Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade eden Karaca, üreticilere bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden tüm üreticilerin yararlanmasını öneren Karaca, desteklerin üreticilerin ekonomilerine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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