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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:51
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde 45 kişi gözaltına alındı.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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