Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünde Havva Gamsız'ı evinde ziyaret ederek, istekleri dinledi.

Gamsız ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Aile ziyaretlerinin devam ettiğini ifade eden Balaban, ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını da yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

- Üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

Kırklareli'nin Vize ve Pehlivanköy ilçelerinde üreticilere sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen programlarda üreticilere domates ve salata fideleri teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentte çeşitli projeler ile sebze üretimini arttırmaya çalıştıklarını belirtti.