Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünde Havva Gamsız'ı evinde ziyaret ederek, istekleri dinledi.

        Gamsız ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

        Aile ziyaretlerinin devam ettiğini ifade eden Balaban, ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını da yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

        - Üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

        Kırklareli'nin Vize ve Pehlivanköy ilçelerinde üreticilere sebze fidesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen programlarda üreticilere domates ve salata fideleri teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentte çeşitli projeler ile sebze üretimini arttırmaya çalıştıklarını belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının her alanda üreticilere destek verdiğini ifade eden Karaca, tüm üreticilerin desteklerden faydalanmasını önerdi.

        Karaca, üreticilerin kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?

        Benzer Haberler

        Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor
        Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
        İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü d...
        İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü d...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikt...
        Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikt...