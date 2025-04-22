Ekipler, ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgileri ve içerik uygunlukları ile depolama koşulları ve satış prosedürlerini kontrol etti.

Bulgaristan'ın Burgas kentindeki Saint Kliment Ohridski Basic Okulu öğrencileri de etkinlikte dans gösterisi yaptı.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

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