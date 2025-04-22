Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.

Etkinliklerin sanat atölyeleri ile başladığını aktaran Bulut, sahne gösterisinin de yapılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırlanan etkinlikler ile dolu dolu kutlayacağını belirtti.

Bazı çocuklar ise şişme oyun gruplarında eğlendi.

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