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        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı

        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:30
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        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı
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        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.

        Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli sanat atölyeleri kurularak çalışmalar yapıldı.

        Bazı çocuklar ise şişme oyun gruplarında eğlendi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırlanan etkinlikler ile dolu dolu kutlayacağını belirtti.

        Etkinliklerin sanat atölyeleri ile başladığını aktaran Bulut, sahne gösterisinin de yapılacağını kaydetti.

        Bulut, etkinliklerin yarın sona ereceğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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