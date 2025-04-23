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        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden görülecek

        İstinaf Mahkemesi, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanığın yargılandığı davada ilk derece mahkemece verilen kararı bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:21
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        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden görülecek
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        İstinaf Mahkemesi, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanığın yargılandığı davada ilk derece mahkemece verilen kararı bozdu.

        Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince yapılan değerlendirmede, "işletme sahibi tutuklu sanık Bülent B. hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanın nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken 6 kişinin sele kapılarak ölmesinde ve 3 kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği" belirtildi.

        İstinaf Mahkemesi ayrıca sanık Bülent B. hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

        Sanıklardan Cenan A. hakkında da iddianamede ve cumhuriyet savcısının mütalaasında istenmediği halde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hüküm kurularak sanığa ek savunma hakkının tanınmadığı belirtildi.

        Dosyanın hazırlık aşamasında dinlenen tanıklar N.G. ve R.G'in mahkeme huzurunda dinlenmediği, tanıkların ayrıntılı olarak dinlenmesi gerektiğine de işaret edildi.

        Yapılan yargılama aşamasında adli emanette bulunan olay yerine ait kamera görüntülerinin yer aldığı iddia edilen 2 hard disk Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmiş, kurtarılması mümkün olmayacak şekilde hasar aldığı tespit edilmişti.

        İstinaf Mahkemesi, söz konusu hard disklerin TÜBİTAK veya mahkemenin belirleyeceği başka bir özel veri firması ve bilirkişiye verilerek çözümüne ilişkin rapor alınmasından sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumunun yeniden tayin edilmesine karar verdi.

        Dava dosyası, yeniden görülmek üzere Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        - Olay

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Devlet Su İşleri verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

        Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

        Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

        Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

        Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5 kişi gözaltına alınmış, bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Tutuklanan şüphelilerden ikisi ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım 2024 tarihli son duruşmada tutuklu sanık işletme sahibi Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu halinin devamına karar verilmişti.

        Diğer tutuksuz sanıklardan Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesine, bu kişilerin 2 yıl turizm faaliyetlerinden menedilmesine hükmedilmiş, sanık Sevcan U'nun ise beraatine karar verilmişti.

        Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından kamp alanında konakladığı sırada selde hayatını kaybeden Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın yakını müştekiler, karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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