Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Edirne'de FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan kontrolde, araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan U.B, İ.E, N.I. ve A.A. isimli kişiler tespit edildi.

        Yapılan incelemede İ.E'nin FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski komiser, N.I'nın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ve ihraç astsubay olduğu belirlendi. A.A. isimli şahsın ise dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

        Araçta yapılan aramada 2 gram esrar ele geçirilirken, A.A. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsü M.E. ve U.B., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ mensubu oldukları değerlendirilen İ.E. ve N.I. ise tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. A.A. isimli şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeden serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açık...
        Kırklareli Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açık...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesa...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesa...
        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün teda...
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün teda...
        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başl...
        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başl...