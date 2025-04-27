Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.

        Öğrenciler ilk olarak Dolmabahçe Sarayı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından, Ayasofya Camisi, Eminönü Çarşısı ile Galata Kulesini gezen öğrencilerin programı tekne turuyla sona erdi.

        - Masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Lüleburgaz'da masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde düzenlenen turnuva minik kızlar ile yıldız erkekler kategorilerinde yapıldı.

        Turnuvada yaklaşık 50 sporcu mücadele etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak
        Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak
        Kırklareli'nde yangın sezonu işbaşı eğitimi düzenlendi
        Kırklareli'nde yangın sezonu işbaşı eğitimi düzenlendi
        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor
        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor