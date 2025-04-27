Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.
Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.
Öğrenciler ilk olarak Dolmabahçe Sarayı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ardından, Ayasofya Camisi, Eminönü Çarşısı ile Galata Kulesini gezen öğrencilerin programı tekne turuyla sona erdi.
- Masa tenisi turnuvası düzenlendi
Lüleburgaz'da masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde düzenlenen turnuva minik kızlar ile yıldız erkekler kategorilerinde yapıldı.
Turnuvada yaklaşık 50 sporcu mücadele etti.
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