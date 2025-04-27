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        Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli, doğayla iç içe sağlık turizmini geliştirmek için "orman banyosu" uygulamalarıyla dikkati çekmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:14
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        Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli, doğayla iç içe sağlık turizmini geliştirmek için "orman banyosu" uygulamalarıyla dikkati çekmeye hazırlanıyor.

        Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen çalışmalarda, toplum sağlığının geliştirilmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda kentteki turizm ve sağlık sektörü temsilcileri bir araya gelerek, "orman banyosu" etkinliklerine ilişkin yol haritasını değerlendirdi.

        Zihinsel ve bedensel rahatlama için doğayla iç içe vakit geçirme olarak bilinen "orman banyosu"nun hem yerel halk hem de turistler için cazip bir sağlık aktivitesi haline getirilmesi planlanıyor.

        Belirlenecek rotalarda uzman rehberler eşliğinde düzenlenecek doğa yürüyüşleriyle katılımcıların stres düzeyinin azaltılması, ruhsal sağlığın desteklenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Proje kapsamında öncelikle ormanlık alanlarda uygun güzergahlar belirlenecek ve ardından etkinliklerin tanıtımı yapılacak.

        Düzenli olarak gerçekleştirilecek "orman banyosu" faaliyetlerinin Kırklareli'nin sağlık turizmi potansiyeline önemli katkı sunması bekleniyor.

        Rotanın belirlenmesinin ardından tanıtım yapılarak aktif bir şekilde "orman banyosu" faaliyetleri düzenlenecek.

        - Kırklareli'nin doğal zenginliği ön plana çıkacak

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin doğal zenginlikleriyle "orman banyosu" faaliyetlerine son derece elverişli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Şahin, "Dünyanın pek çok ülkesinden insanlar tedavi amacıyla Türkiye'ye geliyor. Biz de gelen hasta ve hasta yakınlarını hastane tedavilerinin yanında doğayla buluşturarak, orman banyosu gibi rahatlatıcı etkinliklere dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.

        Şahin, Avrupa ve Uzak Doğu'da yaygın olarak uygulanan "orman banyosu"nun Türkiye'de de son dönemde gündeme geldiğini dile getirdi.

        Kırklareli'ni doğa temelli sağlık turizmiyle farklılaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şahin, "Özellikle Avrupa'daki büyük metropollerde yaşayan, yoğun iş temposundan bunalan insanları bu bölgeye çekmek için çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık turizminin besleyicisi, tamamlayıcısı olarak bu Kırklareli ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

        - "Kafa dinginliğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor"

        Kırklareli’nin Longoz Ormanları ve Istranca Dağları’nın bu alanda eşsiz birer merkez haline gelebileceğine işaret eden Şahin, Almanya'daki bazı derneklerle işbirliği içinde olduklarını söyledi

        Şahin, "orman banyosu"nun ormanda belli bazı teknikleri izleyerek sakinleştirici, 5 duyu organını tamamen çalıştırmaya yönelik bir faaliyetler bütünü olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Yoğun tempoda iş dünyasında veya normal zamanda 5 duyu organımızı hissedemiyoruz ve kullanamıyoruz ama ormana girdiğimizde orman banyosunun bazı tekniklerini uygulayarak orada 5 duyu organımızı tamamen ormanla bütünleştirerek hissetmeye ve böylece biraz daha rahatlayarak, dış dünyadan uzaklaşarak stresimizi azaltarak, o geçmişte stresten kaynaklı veya yoğun işten kaynaklı kafa dinginliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda Longoz Ormanları'nı veya Istranca Dağları'nı kullanarak burada bir destinasyon oluşturmayı, sağlık turizmi kapsamında tedavi olmaya gelmiş kişilere hastalarımıza bunları da önererek tedavi esnasındaki kalan boş günlerinde veya tedavi sonrasında böyle bir destinasyonla onlara hizmet etmeye düşünüyoruz."

        - "Orman banyosu" nedir?

        "Orman banyosu", 1980'li yıllarda Japonya'da toplum sağlığını artırmak amacıyla geliştirilmiş bir doğa terapisi yöntemi olarak biliniyor.

        Bu uygulama, Türkiye'de ise Kırklareli Üniversitesi öncülüğünde geçen yıl hayata geçirildi. Etkinlik genellikle yerleşim yerlerinden uzak, ormanların derinliklerinde gerçekleştiriliyor.

        Eğitmen rehberliğinde küçük adımlarla yapılan yürüyüşlerin ardından katılımcılar büyüteçle ağaç kabuklarındaki yosunları ve canlıları inceliyor.

        Daha sonra belirlenen bir ağacın yanında sessizce vakit geçirerek katılımcılardan iç seslerini dinlemeleri isteniyor. Yaklaşık 3 saat süren bu etkinlik, katılımcıların stres düzeyini azaltmayı ve mutluluğu artırmayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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