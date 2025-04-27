Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli, doğayla iç içe sağlık turizmini geliştirmek için "orman banyosu" uygulamalarıyla dikkati çekmeye hazırlanıyor.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen çalışmalarda, toplum sağlığının geliştirilmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda kentteki turizm ve sağlık sektörü temsilcileri bir araya gelerek, "orman banyosu" etkinliklerine ilişkin yol haritasını değerlendirdi.

Zihinsel ve bedensel rahatlama için doğayla iç içe vakit geçirme olarak bilinen "orman banyosu"nun hem yerel halk hem de turistler için cazip bir sağlık aktivitesi haline getirilmesi planlanıyor.

Belirlenecek rotalarda uzman rehberler eşliğinde düzenlenecek doğa yürüyüşleriyle katılımcıların stres düzeyinin azaltılması, ruhsal sağlığın desteklenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında öncelikle ormanlık alanlarda uygun güzergahlar belirlenecek ve ardından etkinliklerin tanıtımı yapılacak.

Düzenli olarak gerçekleştirilecek "orman banyosu" faaliyetlerinin Kırklareli'nin sağlık turizmi potansiyeline önemli katkı sunması bekleniyor.

Rotanın belirlenmesinin ardından tanıtım yapılarak aktif bir şekilde "orman banyosu" faaliyetleri düzenlenecek.

- Kırklareli'nin doğal zenginliği ön plana çıkacak

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin doğal zenginlikleriyle "orman banyosu" faaliyetlerine son derece elverişli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Şahin, "Dünyanın pek çok ülkesinden insanlar tedavi amacıyla Türkiye'ye geliyor. Biz de gelen hasta ve hasta yakınlarını hastane tedavilerinin yanında doğayla buluşturarak, orman banyosu gibi rahatlatıcı etkinliklere dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Şahin, Avrupa ve Uzak Doğu'da yaygın olarak uygulanan "orman banyosu"nun Türkiye'de de son dönemde gündeme geldiğini dile getirdi.