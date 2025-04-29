Kırklareli'nde Dünya Caz Günü kutlandı
Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde caz sanatçıları performanslarını sahneledi.
Caz sanatçısı Can Tutuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nün tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Kırklareli'nde bu etkinliklerin 10 yıldır düzenlendiğini ifade eden Tutuğ, keyif bir akşam geçirdiklerini vurguladı.
Tutuğ, konserde bir çok notayı bir araya getirerek dinleyiciye sunduklarını sözlerine ekledi.
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