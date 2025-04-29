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        Kırklareli'nde Dünya Caz Günü kutlandı

        Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:45 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:48
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        Kırklareli'nde Dünya Caz Günü kutlandı
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        Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde caz sanatçıları performanslarını sahneledi.

        Caz sanatçısı Can Tutuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nün tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Kırklareli'nde bu etkinliklerin 10 yıldır düzenlendiğini ifade eden Tutuğ, keyif bir akşam geçirdiklerini vurguladı.

        Tutuğ, konserde bir çok notayı bir araya getirerek dinleyiciye sunduklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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