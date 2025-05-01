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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetlerinin Etkinliği Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetlerinin Etkinliği Toplantısı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Evde sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu ifade eden Cerit, hastalara daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Cerit, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

        - Kaldırım bakım çalışmaları sürüyor

        Vize ilçesinde kaldırım bakım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        İlçede yatırımların ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özalp, gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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