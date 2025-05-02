Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikatın ardından öğrencilere yangın öncesi alınacak önlemler ile yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Yolun 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı ile kaplanacağını ifade eden Talay, çalışmalar ile ulaşım konforunun arttığını belirtti.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

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