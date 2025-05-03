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        Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:09
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        Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
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        Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Şaban Öğünç Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

        Programda, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar, erken farkındalık ve aile desteğinin

        önemi hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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