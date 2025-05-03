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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:56
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

        Bulut, dün Kırklareli-İstanbul kara yolunun askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü asker 4 kişiyi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Bulut, ardından tedavi gören diğer hastaları da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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