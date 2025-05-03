Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Bulut, ardından tedavi gören diğer hastaları da ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bulut, dün Kırklareli-İstanbul kara yolunun askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü asker 4 kişiyi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

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