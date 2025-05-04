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        Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnafları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:29
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        Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretlerinde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnafları ziyaret etti.

        Vali Turan, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaflara bol kazançlar dileğinde bulundu.

        Esnafların çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, istekleri de dinledi.

        Turan, kent ekonomisine ve istihdamına yönelik katkıda bulunan esnaflara teşekkür etti.

        Ziyarette Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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