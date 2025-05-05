Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ardından ilgili kurum müdürlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Sınır güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, sınırdaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.
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