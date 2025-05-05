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        Kırklareli'nde ebeler köy köy gezerek sağlık taraması yapıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görevli ebeler, köyleri tek tek dolaşarak vatandaşların kan şekeri ve tansiyonunu ölçüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:11
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        Kırklareli'nde ebeler köy köy gezerek sağlık taraması yapıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görevli ebeler, köyleri tek tek dolaşarak vatandaşların kan şekeri ve tansiyonunu ölçüyor.

        "Erken Tanı Hayat Kurtarır Projesi" kapsamında Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçeye bağlı 31 köyde sağlık taraması başlatıldı.

        Proje doğrultusunda görevli ebeler haftanın bir günü program dahilinde köylere giderek ev, tarla ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        Ebeler, muhtarlarla birlikte evleri gezerek yaşlı ve engelli vatandaşların sağlık kontrollerini yapıyor.

        Tarlada çalışan ya da kahvehanelerde bulunan vatandaşlara da ulaşan sağlık görevlileri, ölçümler sonrasında ihtiyaç duyanları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen talepler de ilgili kurumlara aktarılıyor.

        - "Bizi görünce mutlu oluyorlar"

        Ebe Hanife Talaş, AA muhabirine, köy köy dolaşıp vatandaşlara sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

        Talaş, 35 yıldır sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini, "sağlık elçileri" olarak insanlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnsanların tansiyonunu ölçüyoruz, şekerini ölçüyoruz, onlar da bizi görünce mutlu oluyor." dedi.

        Bu işin manevi boyutunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Talaş, her şartta hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        - "Biz Sağlık Bakanlığının elçileri olarak hizmet veriyoruz"

        Ebe Yeliz İlitli ise bir sağlık çalışanı olarak köyde yaşayanlara sağlık hizmeti götürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Köylerde ulaşımın zor olduğunu belirten İlitli, bu nedenle sağlık kuruluşlarına gidemeyenlerin ayağına sağlık hizmetini götürdüklerini kaydetti.

        Köyde yaşayanların mobil sağlık ekibi uygulamasından çok memnun olduklarını vurgulayan İlitli, şöyle devam etti:

        " Haftada bir gün bazen iki köye, bazen bir köye gidiyoruz. Tarlada buluyorsak tarlaya, kahvehanede buluyorsak kahvehaneye ya da böyle evlerini ziyaret ediyoruz. Evlerinde yatalak hastaların sorunlarını, şikayetlerini dinliyoruz, talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Bazen şöyle hastalarımız oluyor, 'tansiyonum yok benim' diyor ama baktığımızda o an yüksek çıkıyor ve takibe yolladığımızda tansiyon hastası olduğunu fark ediyoruz. Biz Sağlık Bakanlığının elçileri olarak hizmet veriyoruz. Onların da bu çok hoşuna gidiyor. Onlarla ilgilenmek, ev ziyaretlerinde hastaların moralleri de düzgün oluyor. "

        - "Allah razı olsun, tansiyonumuzu şekerimizi ölçüyorlar"

        Oruçlu köyünde tarlada çalışırken sağlık ekiplerinin hizmet verdiği Sabriye Kayhan da kendilerini belirli aralıklarla ziyaret eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Sağlık çalışanlarının köye kadar gelerek kendilerine hizmet verdiklerini belirten Kayhan, "Önceden biz hastaneye giderdik, şimdi onlar geliyor. Memnun oluyoruz." dedi.

        Fahriye Aslantaş ise sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

        Çok memnun olduklarını dile getiren Aslantaş, "Allah razı olsun, tansiyonumuzu şekerimizi ölçüyorlar. Halimizi hatırımızı soruyorlar. Çok ilgileniyorlar." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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