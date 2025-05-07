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        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler kasıma kadar yasaklandı

        Kırklareli Valiliği, 8 Mayıs-31 Ekim'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:45
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        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler kasıma kadar yasaklandı
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        Kırklareli Valiliği, 8 Mayıs-31 Ekim'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Bu konuda duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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