Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler kasıma kadar yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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