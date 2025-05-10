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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:37
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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Öğrenci Yurdundan hizmet alan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaptı.

        Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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