Kırklareli'nde öldürülen kadın toprağa verildi

Jandarma ekiplerinin incelemesinde Hacı T'nin (60), Aysel S'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlenmiş, otomobilini yakan zanlının, önceki gün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenilmişti.

Dün köy yakınlarında bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, söndürülen otomobilin yakınında iki kişinin cesedi bulunmuştu.

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