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        Kırklareli'nde öldürülen kadın toprağa verildi

        Kırklareli'nde tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:59
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        Kırklareli'nde öldürülen kadın toprağa verildi
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        Kırklareli'nde tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Demircihalil köyü yakınlarında dün çalılık alanda öldürülen Aysel S'nin (53) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Sultan Reyhani Camisi'ne getirildi.

        Aysel S'nin yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Burada kılınan namazın ardından cenaze kent mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        Dün köy yakınlarında bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, söndürülen otomobilin yakınında iki kişinin cesedi bulunmuştu.

        Jandarma ekiplerinin incelemesinde Hacı T'nin (60), Aysel S'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlenmiş, otomobilini yakan zanlının, önceki gün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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