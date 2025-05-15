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        Kırklareli'nde hasat öncesi biçerdöver sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi

        Kırklareli'nde polis ekipleri, hububat hasadı öncesi trafik kazalarının önlenmesi amacıyla biçerdöver sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:26
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        Kırklareli'nde hasat öncesi biçerdöver sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi
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        Kırklareli'nde polis ekipleri, hububat hasadı öncesi trafik kazalarının önlenmesi amacıyla biçerdöver sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, hasat sezonunun yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki sürücülerle bir araya geliyor. Bu kapsamda İnece beldesinde bir kahvehanede düzenlenen programda biçerdöver operatörlerine trafik kuralları anlatıldı.

        Ekipler, özellikle gece saatlerinde yapılan yolculuklarda ışıklandırma sistemlerinin çalışır durumda olmasının önemini vurguladı.

        Eğitime katılan biçerdöver sürücüsü Samet Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür eğitimlerin kazaların önlenmesine katkı sağladığını belirtti.

        Sezer, "Bilgilendirme amacıyla güzel bir çalışma. Herkes trafik kurallarına uysun, özellikle de gece yolculuklarında ışıklandırmalarını kontrol etsinler." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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