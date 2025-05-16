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        Edirne Trakya'nın en genç nüfusuna sahip

        Trakya'da en çok genç nüfusa sahip ili Edirne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:08
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        Edirne Trakya'nın en genç nüfusuna sahip
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        Trakya'da en çok genç nüfusa sahip ili Edirne oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik nüfusu verilerini açıkladı.

        Buna göre Edirne en genç nüfusa sahip iller arasında yer aldı.

        Edirne nüfusunun yüzde 13.8'i, Tekirdağ'ın yüzde 13,3'ü, Kırklareli'nin ise yüzde 12.5'i genç nüfustan oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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