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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:49
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karakaş Mahallesi Orta Sokak'ta bir apartmanın 2. katındaki daireden duman çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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