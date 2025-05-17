Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

Karakaş Mahallesi Orta Sokak'ta bir apartmanın 2. katındaki daireden duman çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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