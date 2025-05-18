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        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:01
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        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259 oldu
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, nisan 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 169 bin 605, Edirne'de 199 bin 404, Tekirdağ'da ise 363 bin 250 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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