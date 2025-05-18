Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259 oldu

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 169 bin 605, Edirne'de 199 bin 404, Tekirdağ'da ise 363 bin 250 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, nisan 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259'a ulaştı.

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