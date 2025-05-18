Trakya'da geçen ay 3 bin 985 konut satıldı
Trakya'da nisan ayında 3 bin 985 konutun satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da nisan ayında 3 bin 985 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 118 bin 359 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 900, Edirne'de 583, Kırklareli'nde ise 502 konutun satışı gerçekleşti.
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