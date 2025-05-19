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        Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:54
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        Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında 19 Mayıs 1919'un İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında milat olduğunu belirtti.

        19 Mayıs'ın 106. yılının büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "İstiklal mücadelesi boyunca, tarihe gömülmek istenen aziz milletimiz azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda, her türlü zorluğa göğüs germiş, canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutlu günü 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere, Türk gençliğine adadı.

        Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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