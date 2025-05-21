"81 İlde 81 Orman" Projesi kapsamında Kırklareli'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Türkiye İş Bankasının 100. kuruluş yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Kırklareli'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Projenin yeni aşaması çerçevesinde Kırklareli’nin Karıncak köyünde düzenlenen törende, 6 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Dr. Ferhat Taze ile öğrenciler katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankasının anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine öncülük ettiğini belirtti.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Turan, "Herkesi bu seferberliğe katılmaya, birer fidan dikmeye davet ediyorum." dedi.

- 2,2 milyon fidan hedefleniyor

İlk olarak 2008-2012 yılları arasında hayata geçirilen ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine dönüşen projenin ilk aşamasında, 81 ilde yaklaşık 1500 hektarlık alana 2 milyon 205 bin fidan dikildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla "82. orman" oluşturuldu.