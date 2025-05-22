Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.
Ürünlerin üretim ve tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, saklama koşullarını inceledi.
- Genç nüfusta Kırklareli, en düşük 6. il oldu
Kırklareli, genç nüfusuyla Türkiye'nin en düşük 6. ili oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini açıkladı.
Kentte yüzde 12.5 genç nüfus bulunuyor.
Kırklareli, genç nüfus oranıyla en düşük iller arasında 6. sırada yer aldı.
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