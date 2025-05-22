Kırklareli, genç nüfusuyla Türkiye'nin en düşük 6. ili oldu.

- Genç nüfusta Kırklareli, en düşük 6. il oldu

Ürünlerin üretim ve tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, saklama koşullarını inceledi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

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