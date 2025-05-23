Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 415 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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