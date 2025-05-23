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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da pasta süsleme yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:44
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da pasta süsleme yarışması yapıldı.

        Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunca gerçekleştirilen yarışmaya aşçılık programında yar alan 20 öğrenci katıldı.

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu'nun da jüride yer aldığı yarışmada, öğrenciler bir birinden farklı şekillerde süslenmiş pastalar hazırladı.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Altyapı çalışmaları

        Lüleburgaz ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Zafer Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Gerenli, kentin birçok noktasında altyapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Zafer Mahallesi'nde 250 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldığını ifade eden Gerenli, ekiplerin çalışmaları hızla sürdürdüğünü kaydetti.

        - Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 6 bin 213 yapı ruhsatı verildi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ilk çeyreğinde 6 bin 213 yapı ruhsatı verildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-mart aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 31,0 azaldı.

        Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 4 bin 398, Edirne'de 1547, Kırklareli'nde ise 268 yapı ruhsatı verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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