Tekirdağ'da 4 bin 398, Edirne'de 1547, Kırklareli'nde ise 268 yapı ruhsatı verildi.

Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Buna göre Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 31,0 azaldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ilk çeyreğinde 6 bin 213 yapı ruhsatı verildi.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu'nun da jüride yer aldığı yarışmada, öğrenciler bir birinden farklı şekillerde süslenmiş pastalar hazırladı.

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