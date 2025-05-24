Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir zanlının işlemleri devam ediyor.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, tabanca, 13 randevu defteri, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 600 lira ile 50 dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı masaj salonlarında fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin edildiği bilgisine ulaştı.

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