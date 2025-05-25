Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Ballıkız" kabak çeşidi deneme sahası kuruldu

        Pehlivanköy ilçesinde "Ballıkız" kabak çeşidi demonstrasyon alanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Ballıkız" kabak çeşidi deneme sahası kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pehlivanköy ilçesinde "Ballıkız" kabak çeşidi demonstrasyon alanı oluşturuldu.

        Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Ballıkız" kabak çeşidi Pehlivanköy ilçesindeki demonstrasyon alanına ekildi.

        "Ballıkız" kabak çeşidinin bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip etti.

        Doğan, yaptığı açıklamada, demonstrasyon çalışmaları kapsamında "Ballıkız" kabak çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini söyledi.

        Tarımsal ürünlerin çeşitlerini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Doğan, deneme çalışmaları sonuçlarını takip ederek üreticilerle de paylaşacaklarını belirtti.

        Doğan, hasat sonrasında sonuçlarını üreticiler ile paylaşacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Aileler Mutfakta, Kırklareli Yemekleri Yarışması" düzenlend...
        Kırklareli'nde "Aileler Mutfakta, Kırklareli Yemekleri Yarışması" düzenlend...
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sona e...
        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sona e...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 137'si hükümlü 142 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 137'si hükümlü 142 kişi yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu