Kırklareli'nde "Ballıkız" kabak çeşidi deneme sahası kuruldu

Pehlivanköy ilçesinde "Ballıkız" kabak çeşidi demonstrasyon alanı oluşturuldu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Ballıkız" kabak çeşidi Pehlivanköy ilçesindeki demonstrasyon alanına ekildi.

"Ballıkız" kabak çeşidinin bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, demonstrasyon çalışmaları kapsamında "Ballıkız" kabak çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini söyledi.

Tarımsal ürünlerin çeşitlerini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Doğan, deneme çalışmaları sonuçlarını takip ederek üreticilerle de paylaşacaklarını belirtti.

Doğan, hasat sonrasında sonuçlarını üreticiler ile paylaşacaklarını kaydetti.