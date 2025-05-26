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        Kırklareli'nde baraj ve göllerde balıkçı denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde baraj ve göllerde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:42
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        Kırklareli'nde baraj ve göllerde balıkçı denetimi yapıldı
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        Kırklareli'nde baraj ve göllerde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde baraj ve göletlerde denetimde bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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