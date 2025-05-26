Kırklareli'nde baraj ve göllerde balıkçı denetimi yapıldı

Kırklareli'nde baraj ve göllerde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde baraj ve göletlerde denetimde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.