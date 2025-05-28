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        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı değerlendirildi

        Kırklareli'nde Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:57
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        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı değerlendirildi
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        Kırklareli’nde Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ele alındı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör, İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) hakkında katılımcılara sunum yaptı.

        Vali Turan, afetlere karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, bu kapsamda iş birliğini önemsediklerini vurguladı.

        Toplantıya, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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