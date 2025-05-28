Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 8 Haziran'da yapılacak

        Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 100. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ile At Yarışları 8 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 8 Haziran'da yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 100. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ile At Yarışları 8 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek güreşlerin yanı sıra at yarışları etkinliği de yapılacağını kaydetti.

        Tüm vatandaşları Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları'na davet eden Çölgeçen, organizasyonda yaklaşık 450 pehlivanın mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tarlasına yazdığı yazıyla kutladı
        Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tarlasına yazdığı yazıyla kutladı
        Bulgaristan'daki asimilasyon politikasına direnen Türk anne yaşadıklarını u...
        Bulgaristan'daki asimilasyon politikasına direnen Türk anne yaşadıklarını u...
        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında
        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında
        Vali Turan, Kırklareli OSB'de incelemelerde bulundu
        Vali Turan, Kırklareli OSB'de incelemelerde bulundu
        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı değerlendirildi
        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı değerlendirildi
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden İlhan Şeşen'in şarkıları dinletild...
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden İlhan Şeşen'in şarkıları dinletild...