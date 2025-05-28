Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 8 Haziran'da yapılacak

Tüm vatandaşları Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları'na davet eden Çölgeçen, organizasyonda yaklaşık 450 pehlivanın mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek güreşlerin yanı sıra at yarışları etkinliği de yapılacağını kaydetti.

Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 100. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ile At Yarışları 8 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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