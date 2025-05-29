Trakya'dan geçen ay 276.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 276 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre en çok ihracat 244 milyon 803 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede Kırklareli 21 milyon 661 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 10 milyon 142 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.