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        Trakya'dan geçen ay 276.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 276 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:49
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        Trakya'dan geçen ay 276.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 276 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre en çok ihracat 244 milyon 803 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

        Bölgede Kırklareli 21 milyon 661 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 10 milyon 142 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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