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        Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi

        Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:26
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        Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi
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        Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi.

        Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Ahmet Yener İlkokulu'nda program düzenlendi.

        Öğrencilere önce teorik ardından pratik Heimlich manevrası eğitimi verildi.

        Ardından okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende, eğitimlerin her okulda düzenleneceğini söyledi.

        Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, "Ben mesaimi aşkla şevkle yapmaya gayret ediyorum. Ama tek taşla duvar olmuyor, tek çiçekle bahar gelmiyor. Gelecek inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Planlı ve programlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, gönülden yapılan her işin sonunda başarı olduğunu dile getirdi.

        Turan, ilk yardım ve sağlık eğitimlerini önemsediklerini sözlerine ekledi.

        Programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından sigarayı bırakan vatandaşlara Vali Turan tarafından teşekkür belgesi verildi.

        Daha sonra Turan ve beraberindekiler stantları gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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