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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:58
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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinledi.

        Talepleri hızla çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

        Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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