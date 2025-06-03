Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Talepleri hızla çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.