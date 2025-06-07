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        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 09:16 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:16
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        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 5 şehit ailesini evlerinde ziyarette bulundu.

        Ziyarette ailelerle sohbet eden Turan, bu ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

        Şehit ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Turan, ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.

        Turan konuşmaların ardından ailelerin taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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