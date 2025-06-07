Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Pınarhisar'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi başlatıldı

        Pınarhisar'da çarşı dükkanları dış cepheleri yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınarhisar'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar'da çarşı dükkanları dış cepheleri yenilenecek.

        Pınarhisar Belediyesince yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki dükkanların dış cepheleri tek düzen görünüm kazanacak.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile mevcut cephelerdeki dağınık ve eski görüntünün ortadan kaldırılacağını söyledi.

        Tek tip dükkan tabelaları ve doğramaları ile ilçe meydanı daha düzenli ve estetik bir görünüm kazanacağını ifade eden Talay, Pınarhisar'ı güzelleştirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Bina cephelerdeki klima ve benzeri yapıların düzenli şekilde gizlenerek görüntü kirliliğinin de önüne geçileceğini belirten Talay, "Daha temiz bir cadde görünümü sağlanacak. Şu anda ihale sürecinde olan projemizin, inşallah temmuz ayı itibarıyla uygulamaya başlanması planlanmaktadır. Bu çalışma ile şehrimizin kalbi olan meydan, hemşehrilerimiz için daha modern ve düzenli bir hale gelecek."ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Aile tatili
        Aile tatili
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, personeliyle bayramlaştı
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, personeliyle bayramlaştı
        Kent peyzajı iklim değişikliğinde etken rol oynuyor
        Kent peyzajı iklim değişikliğinde etken rol oynuyor
        Kırklareli ve Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli ve Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi