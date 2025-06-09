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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:33
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, gazileri ziyaret etti.

        Kaymakam Bayram, gaziler İsmail Delioğlu, Vadettin Yanaç ve Kemal Sayılgan'ı evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Gazilerin isteklerini dinleyen Bayram, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Bayram, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz'da 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Dere ve Yıldırım mahalleleri ile Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi'ne 12 Haziran Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Dere ve Yıldırım mahallelerinde 09.00-13.00, Yeni Mahallesi'nde ise 14.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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