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        Kırklareli'nde hububat satışı için TMO randevu alımına başlayacak

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) hububat satışı yapacak üreticilerin randevu alması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:20
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        Kırklareli'nde hububat satışı için TMO randevu alımına başlayacak
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        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) hububat satışı yapacak üreticilerin randevu alması gerektiğini bildirdi.

        Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede arpa ve buğday hasadının yaklaştığını belirterek, TMO’ya bağlı iş yerleri ve lisanslı depoların alım kampanyası için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

        Üreticilerin, ürün teslimi öncesinde randevu alması gerektiğini vurgulayan Şaylan, randevu sisteminin 16 Haziran Pazartesi gününden itibaren açılacağını ifade etti.

        Arpa alımlarının 18 Haziran Çarşamba, buğday alımlarının ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacağını aktaran Şaylan, “Üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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