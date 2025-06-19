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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Okullararası Muaythai Türkiye Şampiyonasında 60 kilogram bayanlar kategorisinde ikinci olan Kardelen Özaslan, 81 kilogram erkekler kategorisinde üçüncü olan Ali Güney Öz, Milli Eğitim Müdürü Özefsun'u ziyaret etti.

        Özefsun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin sportif başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Özefsun, başarılarının devamını diledi.

        - Yaz spor kursları kayıtları başladı

        Vize Belediyesince açılacak yaz spor kursları kayıtları başladı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl tatil sürecinde öğrenciler için yaz dönemi spor kursları açtıklarını belirtti.

        Spor kurslarında voleybol, tenis ve kız futbolu branşlarında ücretsiz eğitimler verileceğini aktaran Özalp, kurs kayıtlarının 30 Haziran Pazartesi sona ereceğini bildirdi.

        Özalp, kursların 2 Temmuz Çarşamba tarihinde başlayacağını belirterek, tüm katılımcılara keyifli bir kurs süreci geçirmeleri temennisinde bulundu.

        - Arpa hasadı devam ediyor

        Pehlivanköy ilçesinde arpa hasadı sürüyor.

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da hasat çalışmalarını takip etti.

        Tarımsal üretimin çok önemli olduğunu ifade eden Doğan, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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