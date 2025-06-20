Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Dürüster'den Vali Turan'a ziyaret

Denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, güvenlik ve emniyetin idamesi hizmetlerini özveriyle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine görevinde başarı dileyen Turan, 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatanın yılmaz koruyucusu olduğunu belirtti.

Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

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