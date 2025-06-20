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        Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Dürüster'den Vali Turan'a ziyaret

        Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:15
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        Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Dürüster'den Vali Turan'a ziyaret
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        Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Vali Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatanın yılmaz koruyucusu olduğunu belirtti.

        Denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, güvenlik ve emniyetin idamesi hizmetlerini özveriyle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine görevinde başarı dileyen Turan, 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Dürüster de yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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