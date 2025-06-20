Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Dürüster'den Vali Turan'a ziyaret
Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.
Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.
Vali Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatanın yılmaz koruyucusu olduğunu belirtti.
Denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, güvenlik ve emniyetin idamesi hizmetlerini özveriyle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine görevinde başarı dileyen Turan, 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Dürüster de yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.
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