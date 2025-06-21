Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.
Balaban, çarşı esnafını ziyaret ederek, esnaflara bereketli kazanç diledi.
Esnafların istek ve şikayetlerini dinleyen Balaban, vatandaşlarla da sohbet etti.
Balaban, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.
- Kaymakam Çanakcıoğlu'dan veda ziyareti
Siirt Vali Yardımcılığına atanan Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, veda ziyaretlerine başladı.
Çanakcıoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.
Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çanakcıoğlu'na yeni görev yerinde başarı diledi.
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