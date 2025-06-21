Balaban, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Esnafların istek ve şikayetlerini dinleyen Balaban, vatandaşlarla da sohbet etti.

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